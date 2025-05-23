Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını duyurdu

BM ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını duyurdu

16:3123/05/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

BM, kanlı Esed rejiminin devrilmesinin ardından 1,5 milyondan fazla Suriyelinin bölgelerine döndüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyon ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına, Gaziantep'ten çevrim içi katılarak Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Wosornu, Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından ülke içinde yerinden edilen ve komşu ülkelerden 1,5 milyondan fazla Suriyelinin bölgelerine döndüğünü bildirdi.



  • Wosornu, artan zorluklara rağmen insani operasyonların sürdüğünü belirterek, “BM ve ortakları, ülke içi ve sınır ötesi operasyonlar aracılığıyla her ay ortalama 2,4 milyon insana ulaşıyor” ifadesini kullandı.

Wosornu, yıl başından bu yana yaklaşık bin yardım tırının Suriye'ye giriş yaptığını kaydederek, bu süreçteki iş birlikleri dolayısıyla Türkiye ve diğer paydaşlara teşekkürlerini iletti.


#Suriye
#BM
#Esed
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti