Suriye'ye en çok hububat sattık

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı hız kazandı. Suriye'ye yılın ilk 4 ayında 669 milyon 661 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den yılın ilk 4 ayında Suriye'ye ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7 arttı.





669 MİLYON $'LIK ÜRÜN GÖNDERDİK

Geçen yılın ocak-nisan döneminde Suriye'ye 489 milyon 837 bin dolar ihracat yapılırken, 2025'in ilk 4 ayında bu rakam 669 milyon 661 bin dolara yükseldi. Nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,6’lık artışla 162 milyon 109 bin dolar oldu. Buna göre; ilk 4 ayda Suriye’ye en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 sektör 219 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 75,7 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller ve 75,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri şeklinde sıralandı. ABD’nin ardından Avrupa Birliği’nin de Suriye’ye uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırma yönünde adımlar atması, iş dünyasında ve ihracatçılar nezdinde olumlu karşılandı.





ETKİLERİNİ KISA ZAMANDA GÖRÜRÜZ

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye'nin, başından beri izlediği yapıcı ve çok boyutlu diplomasinin meyve vereceğini düşündüğünü vurguladı. Kadooğlu, "Uluslararası yaptırımların gevşemesiyle birlikte piyasalarda oluşan güven ortamının ve ticaret kanallarının yeniden açılmasının etkilerini kısa sürede göreceğiz. Firmalarımız özellikle lojistik avantajları ve bölgesel uzmanlıklarıyla bu sürecin doğal partneri olmaya hazırlar. Türkiye ile Suriye arasında artacak ticaret, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de daha güçlü bir zemine oturmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.





CIDDI POTANSIYEL TAŞIYOR

Suriye ekonomisinde yeniden yapılanmanın ekonomiyi hızlandıracağının altını çizen Celal Kadooğlu, bu durumun Türk ihracatçılar açısından ciddi potansiyel taşıdığını belirtti. Kadooğlu, şunları kaydetti: “Özellikle gıda sektörü ihracatımız güçlü bir ivme kazandı. Yalnızca Güneydoğu Anadolu’dan Suriye’ye yapılan hububat ihracatı ilk 4 ayda yüzde 39,1 artarak 122,8 milyon dolara, Türkiye genelinden yapılan hububat ihracatı ise yüzde 17,1 artarak 219 milyon dolara ulaştı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımız da 4 ayda yüzde 135 artışla 75 milyon doları geçti."





İLK 4 AYDA YAPILAN İHRACAT İLK 10 SEKTÖR (1.000 $)

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: 219.064,10 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller: 75.673,95 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 75.598,72 Elektrik ve Elektronik: 61.520,66 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri: 41.540,51 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri: 33.674,92 Çelik: 28.687,19 Meyve Sebze Mamulleri: 25.959,88 Tekstil ve Hammaddeleri: 24.935,22 Demir ve Demir Dışı Metaller: 16.252,44



