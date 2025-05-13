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Yağışlar buğdayda olası kaybı önledi

Yağışlar buğdayda olası kaybı önledi

04:0013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sektör temsilcileri, bu yıl buğday üretiminde iklim koşulları nedeniyle beklenen düşüşün, özellikle mayıs ve haziran aylarındaki yağışlarla telafi edilmesini öngörüyor. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, "Sahada arkadaşlarımız verileri toplayacak ve üç ayda bir değerlendirme yapacağız" dedi. Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap da hasadın Adana'da başladığını anımsattı. Don zararı ve kuraklık nedeniyle Türkiye'de buğday üretiminde yüzde 10'luk azalma beklediklerine işaret eden Erbap, bahar yağışlarının kaybı azaltacağını söyledi.

Sektör temsilcileri, bu yıl buğday üretiminde iklim koşulları nedeniyle beklenen düşüşün, özellikle mayıs ve haziran aylarındaki yağışlarla telafi edilmesini öngörüyor. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, "Sahada arkadaşlarımız verileri toplayacak ve üç ayda bir değerlendirme yapacağız" dedi. Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap da hasadın Adana'da başladığını anımsattı. Don zararı ve kuraklık nedeniyle Türkiye'de buğday üretiminde yüzde 10'luk azalma beklediklerine işaret eden Erbap, bahar yağışlarının kaybı azaltacağını söyledi.


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