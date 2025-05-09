Çiftçiye 230 bin ton sertifikalı tohum

Türkiye Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürü Hasan Gezginç, bu yıl 230 bin ton sertifikalı hububat tohumu satışının planlandığını söyledi. Gezginç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda kurumun 2023 yılındaki üretim rakamlarını paylaştı. Kuraklığa rağmen dekara 301 kilogram verimle toplamda 297 bin ton hububat üretildiğini söyleyen Gezginç, 2022 yılında bu rakamın 392 bin tonla rekor seviyeye ulaştığını hatırlattı. Tohum üretimi ve dağıtımı konusunda da istikrarlı bir tablo çizildiğini söyleyen Gezginç, 2021’de 120 bin ton, 2022’de 125 bin ton, 2023’te 115 bin ton ve 2024’te 140 bin ton tohumluk ürünün çiftçilere ulaştırıldığını bildirdi. 2025 yılı için ise 230 bin tonluk sertifikalı hububat tohumu satış hedefi açıklandı.





İHRACATTA HEDEF 20 BİN TON

TİGEM’in yalnızca yurt içi değil, yurt dışı pazarlara da odaklandığını belirten Gezginç, 2022 ve 2023 yıllarında Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaklaşık 4 bin ton buğday tohumu ihraç edildiğini, 2024’te bu rakamın 11 bin tona çıktığını söyledi. 2025 yılı ihracat hedefi ise 20 bin ton olarak belirlendi.





SAATTE 240 TON TOHUM ÜRETİM KAPASİTESİ VAR

2009’dan bu yana yapılan yatırımlarla sulu tarım alanı 210 bin dekardan 1 milyon 41 bin dekara çıkarıldı. Saatte 25 ton üretim kapasitesine sahip Ceylanpınar Tohum Tesisi sayesinde TİGEM’in toplam saatlik tohum üretim kapasitesi 340 tona ulaştı. 2023 yılında kurumun karı 1,2 milyar liraya çıktı. Bu rakam 2021'de 132 milyon liraydı.





SUDAN’DA ARAZI DEVRI KARIŞIKLIĞA TAKILDI

Sunumda ayrıca Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin akıbetine de değinildi. 2018’de kurulan ve 793 bin hektar arazi devri planlanan ortaklığın, Sudan’daki siyasi istikrarsızlık, pandemi ve iç savaş nedeniyle üretime geçemeden tasfiye edildiği bilgisi paylaşıldı. Gezginç, şirketin yüzde 80’inin Türkiye’ye ait olduğunu, ancak arazilerin devrinin tamamlanamaması nedeniyle şirketin faaliyetlerine başlayamadığını söyledi.



