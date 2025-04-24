Akyaka'da elle tohum serpme geleneği devam ediyor

Kars Akyaka'da yaşayan Yaşar Kılıç, elle tohum serpme geleneğinin kendisine babasından miras kaldığını, fakat zamanla tarımda makineleşmenin artmasıyla birlikte önemini kaybettiğine kaydetti. Demirkent köyünde çiftçilik yapan Yaşar Kılıç, Babam elleriyle tohum serperdi. Biz o zaman gençtik, onlara tohum taşırdık. 1980 yılında amcam tohum makinesi aldı. Ondan sonrada tohum makinesiyle tarlalarımıza tohum serptik. Ama ben evimin önünde bulunan tarım arazisine yine elle tohum serpiyorum" dedi.