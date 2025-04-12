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Kars ve Ardahan baharda beyaza büründü

Kars ve Ardahan baharda beyaza büründü

15:2812/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
AA
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Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu.
Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu.

Kars ile Ardahan'da dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof kara yolu Ilgar Dağı mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.

Kars ile Ardahan'da dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Kars'ta sağanağın ardından etkisini sürdüren kar nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı. Susuz ilçesine bağlı köyler, kar yağışıyla ilkbaharda tekrar beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesi de aralıklarla yağan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İlçede angutların karlı arazide yiyecek araması da görüntülendi.

Vatandaşlardan Hacı Sarı,
"Baharı beklerken kış geri geldi. Gece başlayan kar, sabaha kadar 10 santimetreyi buldu."
dedi.

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor


Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof kara yolu Ilgar Dağı mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı. Kars-Ardahan kara yolu Sakaltutan mevkisinde de ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



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