Kars ve Ardahan baharda beyaza büründü

Kars ile Ardahan'da dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof kara yolu Ilgar Dağı mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.
Kars ile Ardahan'da dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Kars'ta sağanağın ardından etkisini sürdüren kar nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı. Susuz ilçesine bağlı köyler, kar yağışıyla ilkbaharda tekrar beyaza büründü.
Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
İlçede angutların karlı arazide yiyecek araması da görüntülendi.
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof kara yolu Ilgar Dağı mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı. Kars-Ardahan kara yolu Sakaltutan mevkisinde de ulaşımda aksamalar yaşanıyor.