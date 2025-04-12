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Baharda kar soğuğu

Baharda kar soğuğu

04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
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Ankara
Ankara

Türkiye nisan ayında kışı yaşıyor. Ankara dahil birçok şehirde kar yağdı. Sokaklar beyaza büründü. İstanbul'da etkili olan fırtınada evlerin çatıları uçtu. Ağaçlar devrildi. Bingöl Karlıova’da kar kalınlığı 20 cm’yi buldu.

Soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Nisan ayının ortasında herkes baharı beklerken Ankara başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabaha karşı başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı öğle saatlerine kadar şiddetini artırarak devam etti. Kentin çeşitli bölgelerinde cadde ve parklar beyaza büründü.


BİTKİLERE BEYAZ ÖRTÜ

Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Bölgede soğuk hava, gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve kent merkezinde yerini kara bıraktı. Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Erzurum etkili olan kar yağışıyla ilkbaharda yeniden beyaz örtüyle kaplandı.


KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETRE

Bursa, Uşak, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Kastamonu ve Balıkesir'de kar yağışı nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile Uludağ'ın etekleri karla kaplandı. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde nisanda yağan kar, hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı ilçe beyaza büründü. Çocuklar kar sevinci yaşarken esnaf, iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.


FIRTINA UÇURDU

İstanbul’da da havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağışı özellikle Çatalca ve Büyükçekmece’de etkili oldu. Ayrıca mega kentte etkili olan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ilçelerde çatı uçmaları ve bina çökmeleri meydana geldi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre havada tur atarak rüzgarın dinmesini bekledi.


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