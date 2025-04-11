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Nisan ayında kış manzaraları

Nisan ayında kış manzaraları

04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde bulunan lale tarlası, kar yağışı ile beyaza büründü.
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde bulunan lale tarlası, kar yağışı ile beyaza büründü.

Türkiye’nin birçok şehrinde dün kar manzaraları vardı. Başkent Ankara’da önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı, dün Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi gibi yüksek bölgelerde zaman zaman etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı park ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Sakarya’nın yüksek kesimlerinde de bahar ayında yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, öğle saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı. Kayseri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Kapadokya'da ilkbaharda çiçeklerin açtığı vadiler, beyaz örtüyle kaplandı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, kar yağışı ve sis etkili oldu.


FIRTINA VURDU

Yurdun bazı kesimlerinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum’da 2 gündür etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, birçok evin çatısının uçmasına sebep oldu. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün gece başlayan fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçarken bir araç ise binadan düşen taş parçası sonucu hasar gördü. Gümüşhane’de dün etkili olan fırtına nedeniyle 20 evin çatısı uçtu. Van’da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi. Bingöl'de dün fırtına vardı.


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