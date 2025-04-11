Nisan ayında kış manzaraları

Türkiye’nin birçok şehrinde dün kar manzaraları vardı. Başkent Ankara’da önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı, dün Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi gibi yüksek bölgelerde zaman zaman etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı park ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Sakarya’nın yüksek kesimlerinde de bahar ayında yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, öğle saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı. Kayseri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Kapadokya'da ilkbaharda çiçeklerin açtığı vadiler, beyaz örtüyle kaplandı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, kar yağışı ve sis etkili oldu.