Nisan'da kar yağdı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Sıcaklıklar 10 derece düştü, soğuk hava geri döndü. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ beyaza büründü. Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak tüm gün etkisini sürdürdü. Uzmanlar bu hafta yurdun tamamında sağanak, kar ve soğuk havanın etkili olacağını bildirdi.

Edirne'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de etkili oldu. Nisan ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Edirne'de ilk kez nisan ayında kar yağdığını ifade eden İrfan Dağlı (78), “Nisan ayında havalar bahar havasıdır. Kış kışlığını bilirdi, yaz yazlığını bilirdi. Mevsimler de değişti. Hayret ediyorum bu zamanda bu kar yağışına çok şaşırdım” dedi. Meryem Özer de sabah namazına kalktığında kar yağışıyla karşılaşınca hem şaşırdığını hem de çok sevindiğini dile getirdi. Özer, bu yıl kar yağışına hasret kaldıklarını ve bu yağışın hem su kaynakları hem de çiftçileri iyi yönde etkileyeceğini söyledi. 73 yaşındaki İbrahim İhmal ise nisan ayında ilkbaharı yaşamayı beklerken kışla karşılaştıklarını ve bu ayda kar yağışını hiç beklemediklerini söyledi.