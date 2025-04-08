Nisan'da kar yağdı

Baharı beklerken kar geldi. Sıcaklıklar 10 derece birden düştü; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars ve Ardahan’da kar yağdı. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak tüm gün etkisini sürdürdü. Bu hafta yurdun tamamında sağanak, kar ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Sıcaklıklar 10 derece düştü, soğuk hava geri döndü. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ beyaza büründü. Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak tüm gün etkisini sürdürdü. Uzmanlar bu hafta yurdun tamamında sağanak, kar ve soğuk havanın etkili olacağını bildirdi.
VATANDAŞLAR ŞAŞKIN
Edirne'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de etkili oldu. Nisan ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Edirne'de ilk kez nisan ayında kar yağdığını ifade eden İrfan Dağlı (78), “Nisan ayında havalar bahar havasıdır. Kış kışlığını bilirdi, yaz yazlığını bilirdi. Mevsimler de değişti. Hayret ediyorum bu zamanda bu kar yağışına çok şaşırdım” dedi. Meryem Özer de sabah namazına kalktığında kar yağışıyla karşılaşınca hem şaşırdığını hem de çok sevindiğini dile getirdi. Özer, bu yıl kar yağışına hasret kaldıklarını ve bu yağışın hem su kaynakları hem de çiftçileri iyi yönde etkileyeceğini söyledi. 73 yaşındaki İbrahim İhmal ise nisan ayında ilkbaharı yaşamayı beklerken kışla karşılaştıklarını ve bu ayda kar yağışını hiç beklemediklerini söyledi.
ANKARA’DA KAR BEKLENİYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bazı bölgelerde 14 dereceyi bulan sıcaklık düşüşlerinin önümüzdeki haftaya kadar süreceğini söyledi. Yurdun birçok kesiminin soğuk havanın etkisi altına girdiğini anlatan Tek, “İstanbul’da başlayan yağış çarşamba ve cuma günleri aralıklarla etkisini gösterecek. Önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. Nisan'ın ikinci periyodu o baharı yaşayacağımız günler olarak kendini gösteriyor olacak” dedi. Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını anlatan Tek, “Ege Bölgesi’nin iç kesimleri Kütahya, Afyon’un yüksek kesimlerinde de kar yağışları görülecek. İç Anadolu'da, Başkent Ankara'da da cuma günü kar yağışı olasılığı var” değerlendirmesi yaptı.