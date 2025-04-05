Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Nisan ayında kar sürprizi: Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu

Nisan ayında kar sürprizi: Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu

21:005/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Köyceğiz'deki Sandras Dağı eteklerinde bulunan Gökçeova Göleti çevresi kar yağışıyla beyaza büründü. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Kentte dün geceden beri etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Merkezde yağmurlu hava hakim olurken, yüksek kesimlerde nisan ayında kar yağdı.

Köyceğiz'deki Sandras Dağı eteklerinde bulunan Gökçeova Göleti çevresi kar yağışıyla beyaza büründü. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Muğla Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Ramazan Ferek, grup üyesi arkadaşları Dr. Mehmet Birol Öztürk ve Mehmet Yavaş ile hafta sonu aktivitesi için Sandras Çiçek Baba zirvesine tırmandıklarını söyledi.

Yürüyüşün ilk başlarında kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında olduğunu belirten Ferek, zirveye ulaştıklarında bunun çoğaldığını dile getirdi.

Ferek, Muğla'nın kıyı kesimlerinde sağanak, yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu, aktivitelerinin hava şartları nedeniyle yaklaşık 6 saatte tamamlandığını ifade etti.



#Kar yağışı
#Köyceğiz
#Muğla

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti! En düşük emekli aylığı için ilk tahmin geldi: Refah payı ve seyyanen artış...