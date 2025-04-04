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12 yaşındaki çocuktan acı haber: Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

12 yaşındaki çocuktan acı haber: Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

21:454/04/2025, Cuma
AA
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Muğla'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Muğla'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Öykü Nas Meşe, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Doğduğundan bu yana kalp rahatsızlığı teşhisi konulan ve birçok kez operasyon geçirdiği öğrenilen Meşe, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son yapılan kalp ameliyatından sonra durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alındı.
Meşe, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dalaman Merkez Camisinde düzenlenen cenaze törenine, Meşe'nin ailesi, yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Çocuğun cenazesi Killik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayınlayarak acılı aileye dileklerini iletti. 12 Yaşındaki Öykü Nas Meşe için paylaşımda bulunan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Dalaman ilçemiz Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrencimiz Öykü Nas Meşe'nin vefatını üzülerek öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.



#Dalaman
#Muğla
#Çocuk
#Kalp krizi

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