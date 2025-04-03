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Görevi başında fenalaşan otopark görevlisi hayatını kaybetti

Görevi başında fenalaşan otopark görevlisi hayatını kaybetti

23:473/04/2025, Perşembe
IHA
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39 yaşındaki vatandaş kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
39 yaşındaki vatandaş kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Denizli'de otoparkta çalışan 39 yaşındaki otopark personeli, görevi başındayken aniden fenalaştı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, personelin kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde büyükşehir belediyesine ait otoparkta çalışan 39 yaşındaki otopark personeli, görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde faaliyet gösteren Denizli Büyükşehir Belediyesine ait otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; BELTAŞ bünyesinde otoparkta görev yapan 39 yaşındaki Murat Özata, öğleden sonra saat 15.30 sıralarında görev yaptığı esnada aniden fenalaştı. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonucunda bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren otopark görevlisi Murat Özata'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopark görevlisi Murat Özata'nın ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Cenazesi morga kaldırılan otopark görevlisinin yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



#Denizli
#Kalp Krizi
#Ölüm

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