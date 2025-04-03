Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde faaliyet gösteren Denizli Büyükşehir Belediyesine ait otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; BELTAŞ bünyesinde otoparkta görev yapan 39 yaşındaki Murat Özata, öğleden sonra saat 15.30 sıralarında görev yaptığı esnada aniden fenalaştı. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonucunda bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren otopark görevlisi Murat Özata'nın hayatını kaybettiğini belirledi.