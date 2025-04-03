Bahçeşehir Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Kaya, üst solunum yolu rahatsızlığını atlatan kişilerde bir süre sonra kalp gribi rahatsızlığı görülebildiğini bildirdi. Kaya yaptığı açıklamada "2 milyona yakın kişiye kalp gribi tanısı konuldu. 20 ila 50 yaş erkeklerde daha sık gözlemleniyor" ifadelerini kullandı. Kovid-19 vakalarının ardından kalp gribi tanısı ve takibinde artış gözlemlediklerini belirten Kaya, hastaların çoğunun solunum yolu enfeksiyonlarının ardından belirli şikayetlerle kliniklere başvurduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Kaya kalp gribinin, üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası gelişen kalp kası enflamasyonu olduğunu söyledi.
Kovid-19 vakalarının ardından kalp gribi tanısı ve takibinde artış gözlemlediklerini belirten Kaya, hastaların çoğunun solunum yolu enfeksiyonlarının ardından belirli şikayetlerle kliniklere başvurduğunu ifade etti.
Tanıdan sonra hastalara önce istirahat, sonra destek tedavisi önerdiklerinin altını çizen Kaya, kişinin kalp fonksiyonlarında azalma olursa kalp ritimlerini düzenleyecek ilaçlı tedavi uyguladıklarını aktardı.
"2 milyona yakın kişiye kalp gribi tanısı konuldu"
Prof. Dr. Kaya, özellikle solunum yolu enfeksiyonları sonrasında bu şekilde şikayetleri olan hastalara kardiyoloji muayeneleri önerdiklerini vurgulayarak, "Miyokardit tanısı alan ve bu tanıyla takip edilen kişilere önerim bağışıklık sistemlerini güçlü tutmalarıdır. Sigara, alkol gibi sağlığı bozan faktörlerden uzak durmaları ve sonraki üst solunum yolu enfeksiyonlarında kendilerini dinlemeleri... Bu şikayetlerle tekrar kalp gribi olabileceklerden doktora başvurmalarını öneririm. Bu da grip gibi tekrarlayabiliyor. Miyokardit olan hastalarının yüzde 15 ila 30'u tekrar kalp gribi olabiliyor." uyarısında bulundu.
Kalp ağrısı şikayetiyle kliniğe başvuran 19 yaşındaki Arın Kıraç'ın uykudan uyandıran ve bir saat süren göğüs ağrısı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu kaydeden Kaya, tetkiklerde kalp kası enzimlerinde yükseklik tespit ettiklerini ifade etti.
Prof. Dr. Kaya, Kıraç'ın serviste 2-3 gün kadar takibini yaptıklarını, kalp ultrasonlarını, elektrokardiyograflarını (EKG) ve MR'ını çektiklerini aktararak, hastanın nekahet sürecinin ardından normal hayatına döndüğünü sözlerine ekledi.
"Kalp gribini hiç duymamıştım"
Üniversite öğrencisi Kıraç ise bir sabah göğsünde inanılmaz bir ağrıyla uyandığını anlattı.
Çevresindekilere kalp gribi olduğunu söylediğinde şaşırdıklarını anlatan Kıraç, şunları kaydetti: