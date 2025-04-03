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Bu bilgi hayat kurtarır: 'Kalp krizinde nabız yoksa acilen masaja başlanması gerekir'

Bu bilgi hayat kurtarır: 'Kalp krizinde nabız yoksa acilen masaja başlanması gerekir'

09:313/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
IHA
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Kalp krizi geçiren birine sağlık görevlilerinden önce yanındakilerin ilk müdahaleyi yapması gerekiyor.
Kalp krizi geçiren birine sağlık görevlilerinden önce yanındakilerin ilk müdahaleyi yapması gerekiyor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, temel yaşam desteği konusunu herkesin bilmesi gerektiğini belirterek, "Kalp krizi geçiren bir kişiyi kontrol edip nabız olmadığını görünce hemen kalp masajı yapılmalı. Dakikada yüz defa hızlı bir şekilde kalp masajı yapmak hayat kurtarır" dedi.

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın geçtiğimiz günlerde KKTC'de sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesi sonucu bu tür ölümler tekrar gündeme geldi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, kalp krizinin belirtilerinin önceden başladığını ifade ederek, "Kalp krizi belirtisi çoğunlukla göğüs ağrısıyla gelir. Göğüs ağrısı bazen sol kol, mide ve alt çenede ağrı ya da hıçkırık gibi kendini gösterebilir. Ayrıca soğuk bir terleme olur. Volkan Konak'ı izlediyseniz midede baskı hissi, terleme ve kötü hissetme gibi belirtileri görebilirsiniz" diye konuştu.




HEMEN MASAJA BAŞLANMASI GEREKİR


Kalp krizi geçiren birine sağlık görevlilerinden önce yanındakilerin ilk müdahaleyi yapması gerektiğine dikkat çeken Akpınar, şöyle devam etti:


"Temel yaşam desteği konusunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Kalp krizi ya da bayıldığını anlamaya çalışmamız gerekiyor. Nabız almak zor olabilir ancak kontrol yaparak ilk müdahale, hemen masaja başlamamız gerekiyor. Masajın güçlü yapılması ve göğüs duvarının hareket ettirilmesi gerekiyor. Dakikada yüz defa hızlı bir şekilde masaj yapmak gerekiyor. Suni teneffüs yani solunum yolunu açma teknikleri biraz daha geri planda kaldı. Eskiden her 5 masaja bir suni solunum önerilirdi ama şimdi temel olan güçlü şekilde kalp masajı yapmaktır. Bunları yaparken hemen 112 Acil'i aramamız gerekiyor. Kalp masajını göğsün tam ortasına ve eller gergin şekilde basarak gerçekleştirmek gerekiyor. Amacımız göğsün ön duvarına bası yaparak hastanın bir miktar nefes almasını sağlamak. Basınç değişikliğiyle beraber beyine kan göndeririz. Bunu yaptığımız zaman bazı hastalar kendiliğinden düzelebiliyor. Bazen de 112 Acil gelene kadar hastanın hayatta kalmasını sağlayabiliriz."


ŞOK CİHAZI OLMALIYDI


Akpınar, "Volkan Konak'ın en önemli öyküsü olayın bir otelde gerçekleşmesidir. Otelde muhakkak bir şok cihazının olması gerekiyordu. Şok cihazı o an hastanın ani duran kalbinin düzelmesini sağlayacaktı" dedi.





#kalp krizi
#volkan konak
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