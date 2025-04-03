Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın geçtiğimiz günlerde KKTC'de sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesi sonucu bu tür ölümler tekrar gündeme geldi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, kalp krizinin belirtilerinin önceden başladığını ifade ederek, "Kalp krizi belirtisi çoğunlukla göğüs ağrısıyla gelir. Göğüs ağrısı bazen sol kol, mide ve alt çenede ağrı ya da hıçkırık gibi kendini gösterebilir. Ayrıca soğuk bir terleme olur. Volkan Konak'ı izlediyseniz midede baskı hissi, terleme ve kötü hissetme gibi belirtileri görebilirsiniz" diye konuştu.

"Temel yaşam desteği konusunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Kalp krizi ya da bayıldığını anlamaya çalışmamız gerekiyor. Nabız almak zor olabilir ancak kontrol yaparak ilk müdahale, hemen masaja başlamamız gerekiyor. Masajın güçlü yapılması ve göğüs duvarının hareket ettirilmesi gerekiyor. Dakikada yüz defa hızlı bir şekilde masaj yapmak gerekiyor. Suni teneffüs yani solunum yolunu açma teknikleri biraz daha geri planda kaldı. Eskiden her 5 masaja bir suni solunum önerilirdi ama şimdi temel olan güçlü şekilde kalp masajı yapmaktır. Bunları yaparken hemen 112 Acil'i aramamız gerekiyor. Kalp masajını göğsün tam ortasına ve eller gergin şekilde basarak gerçekleştirmek gerekiyor. Amacımız göğsün ön duvarına bası yaparak hastanın bir miktar nefes almasını sağlamak. Basınç değişikliğiyle beraber beyine kan göndeririz. Bunu yaptığımız zaman bazı hastalar kendiliğinden düzelebiliyor. Bazen de 112 Acil gelene kadar hastanın hayatta kalmasını sağlayabiliriz."