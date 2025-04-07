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4.5 aydır kapalıydı: Ardanuç-Ardahan karayolu ulaşıma açıldı

4.5 aydır kapalıydı: Ardanuç-Ardahan karayolu ulaşıma açıldı

09:097/04/2025, Pazartesi
IHA
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Ardanuç-Ardahan karayolu
Ardanuç-Ardahan karayolu

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin'in Ardanuç ilçesini Ardahan'a bağlayan karayolu 4.5 ay sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Ardanuç ilçesini Ardahan'a bağlayan karayolu, 25 Kasım 2024'ten bu yana etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapalıydı. Karayolları 102. ve 183. Şube Şefliği ekiplerinin 15 gün süren yoğun çalışmaları sonucunda, yaklaşık 4.5 ay sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Yolun çift şeritli hale getirilmesi için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, yüksek rakımlı geçitlerdeki kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşandığını belirtti.




#Ardahan
#Ardanuç
#Artvin

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