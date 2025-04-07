4.5 aydır kapalıydı: Ardanuç-Ardahan karayolu ulaşıma açıldı

Ardanuç ilçesini Ardahan'a bağlayan karayolu, 25 Kasım 2024'ten bu yana etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapalıydı. Karayolları 102. ve 183. Şube Şefliği ekiplerinin 15 gün süren yoğun çalışmaları sonucunda, yaklaşık 4.5 ay sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı.