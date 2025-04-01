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Yunanistan'da şiddetli yağışlar zarara yol açtı

Yunanistan'da şiddetli yağışlar zarara yol açtı

16:451/04/2025, Salı
AA
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Bölgelerde sel nedeniyle geniş çaplı maddi zarar oluştu.
Bölgelerde sel nedeniyle geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Ege Denizi'nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Yunan adalarını da vurdu. Paros adasında sokaklar göle döndü. Birçok Yunan adasında da eğitime ara verildi.

Yunanistan'da şiddetli yağışlar, geniş çaplı maddi zarara neden oldu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre, dün özellikle Kiklad Adaları'nda görülen şiddetli yağış, bugün Orta Makedonya, Halkidiki, Girit Adası, Sakız Adası ve Oniki Adalar gibi bölgelerde de etkili oldu.

Maddi zarar büyük

Yağış nedeniyle sel oluşan yollarda onlarca araç mahsur kaldı. Bu bölgelerde sel nedeniyle geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Oniki Adalar'da, Sivil Koruma Biriminden vatandaşların cep telefonlarına, çarşamba akşamına kadar dikkatli olmaları yönünde uyarı mesajı gönderildi.

Halkidiki Yarımadası'nda ise fındık büyüklüğündeki dolu ve şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

#sel
#şiddetli yağış
#Yunanistan

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