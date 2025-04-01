Yunanistan'da şiddetli yağışlar zarara yol açtı

Yunanistan'da şiddetli yağışlar, geniş çaplı maddi zarara neden oldu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre, dün özellikle Kiklad Adaları'nda görülen şiddetli yağış, bugün Orta Makedonya, Halkidiki, Girit Adası, Sakız Adası ve Oniki Adalar gibi bölgelerde de etkili oldu.