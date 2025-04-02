Bayburt'ta sel ciddi hasara yol açtı

Bayburt’ta etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları, birçok köyde tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Dere yatağından taşan sel suları, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde ciddi hasara neden oldu.
Bayburt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu. Taşkınlar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksarken, tarım arazileri de zarar gördü.
Eriyen kar suları ve şiddetli yağışların etkisiyle dere yatağı ve dağlardan gelen sel, Beşpınar köyünü vurdu. Evleri kullanılamaz hale gelen köylüler, sel sularıyla mücadele ederken bir yandan da ahırlarında bulunan hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Samanlıkları sular altında kalan çiftçiler, yığındaki otlarını da kaybederek ekonomik zarara uğradı.
Felaketin ardından köyde AFAD, Tarım İl Müdürlüğü ve Jandarma yetkilileri gelerek incelemelerde bulundu ve gerekli tutanakları tuttu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar erimelerinin devam edebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşların su baskınına karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.