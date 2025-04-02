Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayburt'ta sel ciddi hasara yol açtı

Bayburt'ta sel ciddi hasara yol açtı

09:082/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Bayburt
Bayburt

Bayburt’ta etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları, birçok köyde tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Dere yatağından taşan sel suları, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde ciddi hasara neden oldu.

Bayburt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu. Taşkınlar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksarken, tarım arazileri de zarar gördü.


Eriyen kar suları ve şiddetli yağışların etkisiyle dere yatağı ve dağlardan gelen sel, Beşpınar köyünü vurdu. Evleri kullanılamaz hale gelen köylüler, sel sularıyla mücadele ederken bir yandan da ahırlarında bulunan hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Samanlıkları sular altında kalan çiftçiler, yığındaki otlarını da kaybederek ekonomik zarara uğradı.



Felaketin ardından köyde AFAD, Tarım İl Müdürlüğü ve Jandarma yetkilileri gelerek incelemelerde bulundu ve gerekli tutanakları tuttu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar erimelerinin devam edebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşların su baskınına karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.





#Bayburt
#sel
#sağanak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?