Bayburt'ta sel ciddi hasara yol açtı

Bayburt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu. Taşkınlar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksarken, tarım arazileri de zarar gördü.

Eriyen kar suları ve şiddetli yağışların etkisiyle dere yatağı ve dağlardan gelen sel, Beşpınar köyünü vurdu. Evleri kullanılamaz hale gelen köylüler, sel sularıyla mücadele ederken bir yandan da ahırlarında bulunan hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Samanlıkları sular altında kalan çiftçiler, yığındaki otlarını da kaybederek ekonomik zarara uğradı.