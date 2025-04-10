Nisanda kar manzarası

Türkiye'nin dün birçok kentinde kar yağışı vardı. Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde kar yağdı.

Kastamonu





BOLU DAĞI'NDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

Bolu'nun çevresinde bulunan yaylalar ile yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı etkiledi. Kar yağışı ve sis, görüş mesafesini düşürdü. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Bugün beklenen şiddetli kar yağışına karşı bugün de ürücülerden dikkatli olunması istendi. Karabük'ün yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.





ILGAZ'A BEYAZ ÖRTÜ

Kastamonu'da, Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Ilgaz Dağı'nın tüneller bölgesi ve yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Ordu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkisini gösterdi. Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde yeşil alanlar ve çatılar karla örtüldü. Samsun'un Havza ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Kocaeli





ANKARA'YA YARIN KAR BEKLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın cumartesiye kadar süreceğini söyledi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirten Macit, "Yurdun batı kesimleri pazartesiden itibaren ısınmaya başlayacak" dedi. Ankara'da yarın ve cumartesi günü kar beklendiğini bildiren Macit, sıcaklıkların 2-3 derecelere düşeceğini aktardı.



