Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu açıklaması na göre, İç Anadolu'nun doğusunda, bugün öğle saatlerinden itibaren Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olacak yağışların, gece karla karışık yağmur ve kar, perşembe günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı uyarı

Doğu Karadeniz'deki yağışların ise bugün sabah saatlerinde Ordu geneli, Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgenin kıyı şeridinde yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

10 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.