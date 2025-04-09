Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca 10 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte son tahminler...
Ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı uyarı
Doğu Karadeniz'deki yağışların ise bugün sabah saatlerinde Ordu geneli, Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgenin kıyı şeridinde yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olacağı öngörülüyor.
Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
10 ile sarı kodlu uyarı yapıldı
Sarı kodlu uyarı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.