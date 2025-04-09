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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metre

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metre

09:379/04/2025, Çarşamba
AA
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Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.
Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı başladı. Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan hafif kar yağışı ve sis sebebiyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Sis ve kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu güzergahtan geçen sürücüler dikkatli ilerliyor.

Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.



#Abant Kavşağı
#Bolu Dağı
#D-100 kara yolu
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