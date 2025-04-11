Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Vatandaşlardan Yasin Gündoğdu, kar yağışının ilkbaharı kışa çevirdiğini belirterek, "Ancak çok güzel yağdı, lapa lapa kar gördük. Yozgatlılar olarak biz bu duruma alışkınız. Kar yağışını seviyoruz, hiç üşümüyoruz." dedi.