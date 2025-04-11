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Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

14:3811/04/2025, Cuma
AA
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Kar yağışıyla yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü.
Kar yağışıyla yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi mekanlar da güzel görüntü oluşturdu.

Yozgat'ta öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Karla kaplanan araçlar sürücüler tarafından temizlendi.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi mekanlar da güzel görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Yasin Gündoğdu, kar yağışının ilkbaharı kışa çevirdiğini belirterek, "Ancak çok güzel yağdı, lapa lapa kar gördük. Yozgatlılar olarak biz bu duruma alışkınız. Kar yağışını seviyoruz, hiç üşümüyoruz." dedi.

#Yozgat
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