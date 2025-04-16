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Kars ile Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Kars ile Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

15:4016/04/2025, Çarşamba
AA
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Kars'ta sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.
Kars'ta sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Kars ile Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oluyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede 25 santimetre kar kalınlığı bulunuyor.

Kars'ta sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Sarıkamış ilçesinde gece başlayan aralıklarla yağan kar yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede 25 santimetre kar kalınlığı bulunuyor.

Sarıçam ağaçları ile bitkilerin karla kaplı olduğu Sarıkamış'ta soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri mahallelerde kar küreme çalışması başlattı.

Ağrı

Ağrı'da da sağanak ve kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Soğuk havanın etkisi altındaki kentte, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentin çevresindeki dağlar yeniden beyaza büründü.


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