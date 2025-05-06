Bankalardan üreticiye 600 milyar lira finansman

Türkiye’de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için finansmana erişim kritik bir rol oynarken, bankacılık sektörü bu alandaki desteklerini son yıllarda artırdı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2024 yılı sonu itibarıyla tarım sektörüne kullandırılan toplam kredi hacmi 600 milyar TL’yi aşarak son beş yılda iki katına çıktı. Tarımsal kredi kullanan işletme sayısı ise 1,1 milyona yaklaşırken, kredi portföyünde en yüksek payı bitkisel üretim, hayvancılık ve seracılık aldı. Özellikle genç çiftçilere ve kadın üreticilere yönelik düşük faizli kredi kampanyaları, kırsalda girişimciliği teşvik ediyor.