Bankalardan üreticiye 600 milyar lira finansman

Türkiye’de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için finansmana erişim kritik bir rol oynarken, bankacılık sektörü bu alandaki desteklerini son yıllarda artırdı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2024 yılı sonu itibarıyla tarım sektörüne kullandırılan toplam kredi hacmi 600 milyar TL’yi aşarak son beş yılda iki katına çıktı. Tarımsal kredi kullanan işletme sayısı ise 1,1 milyona yaklaşırken, kredi portföyünde en yüksek payı bitkisel üretim, hayvancılık ve seracılık aldı. Özellikle genç çiftçilere ve kadın üreticilere yönelik düşük faizli kredi kampanyaları, kırsalda girişimciliği teşvik ediyor.
380 BİN ÜRETİCİYE FAİZ DESTEKLİ KREDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2024’te faiz destekli kredi kullanan üretici sayısı 380 bini aştı. Banka-teminat modeliyle çiftçilere verilen krediler; gübre, tohum, yem ve ekipman gibi temel girdilerin zamanında teminini sağlarken, rekoltede yüzde 12’ye varan artışlar gözlendi.