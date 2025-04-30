Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta arttı

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,09, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 43,58, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 47,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,78, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 41,51 artış kaydetti.