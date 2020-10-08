​BM'den Mısır'a tepki: İdamdan önce işkence!

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır yönetiminin terör, şiddete ve öldürmeye teşvik suçlamalarıyla idam ettiği 15 muhaliften bazılarının işkence gördüğünü ve adil yargılanmadığını bildirdi. Mısır’daki darbeci Abdulfettah es-Sisi yönetiminin, 19 Eylül’den bu yana devam eden protestoların tüm kentlere yayılmasının ardından göstericilere korku salmak için 15 genci idam etmesine ilişkin BM’den ilk açıklama geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Liz Throssell, Mısır yönetiminin, bir günde 15 mahkumu idam etmesine tepki gösterdi. BM temsilcisi bazı idam mahkumlarına Sisi rejimi tarafından işkence yapıldığını da açıkladı. Mısır’da rejime muhalif yayın organları ile yurt dışındaki muhalifler, ülkede bir günde 15 muhalifin idam edildiğini duyurmuştu.

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ADİL YARGILANMADILAR

Throssell, Mısır’da 15 kişinin idam edilmesine ilişkin hafta sonundan bu yana bilgi aldıklarını belirterek, “İdam edilen kişilerden bazılarının işkence gördüğü ve Mısır’ın Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (ICCPR) kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca adil yargılanmamış olabilecekleri bildirildi.” uyarısında bulundu.

Sisi

ZORLA İTİRAF YÖNTEMİ KULLANILDI

“BM İnsan Hakları Komitesine göre, ICCPR’nin 14. maddesinin hükümlerine uyulmayan bir yargılamadan sonra ölüm cezası verilmesi, yaşam hakkının ihlali anlamına gelir.” diyen Throssell, buna ceza yargılamasının tüm aşamalarında “zorla itiraf” yönteminin kullanılması ve “etkili temsilin” olmamasının da dahil olduğunu vurguladı. Throssell, ölüm cezasının sadece “kasıtlı cinayetler” gibi “en ciddi suçları” işleyenlere uygulanabileceğine işaret ederek, “Hatta bu tür suçlarda bile idam zorunlu olmamalıdır.” ifadesini kullandı.

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REJİME ÇAĞRI

Mısır yönetimine çağrıda bulunan Throssell, af ve cezanın hafifletilmesi de dahil tüm mahkumlara adil yargılanma garantisi ve hukuki destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Throssell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, İnsan Hakları Konseyine sunduğu en son raporda da ölüm cezaları vermeye ve uygulamaya devam eden devletlerin, infazları ertelemeleri ve uygulamamaları yönünde görüş bildirdiğine dikkat çekti.

Protestolarda 249 gözaltı

Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu, ülkede darbeci lider Sisi karşıtı protestoların başlamasından bu yana 249 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Komisyon, Sisi karşıtı protestolarda 249 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Komisyon gözaltına alınan sivillerin arasında 31 genç- çocuk ve 30 kadın bulunduğunu söyledi. Komisyon yaptığı aynı açıklamada, gözaltına alınan kişilere terör grubuna katılmak, yalan haber yaymak, sosyal medyayı kötüye kullanmak gibi faaliyetlerle suçlandı. Protestocular, ülkedeki ekonomik durumdan hayal kırıklığına uğradıklarını sürekli gelen zamlardan rahatsız olduklarını sokaklara çıktıklarını vurguladı. Mısır Savcılığı, yaşanan protestoların ardından isyan aktivitelerine katılan ve gözaltına alınan 68 çocuğun serbest bırakılmasını istedi.