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Dünya Darbeci Sisi canavarlıkta sınır tanımıyor 15 masumu idam etti
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​Darbeci Sisi canavarlıkta sınır tanımıyor: 15 masumu idam etti​!

Darbeci Sisi canavarlıkta sınır tanımıyor: 15 masumu idam etti

Mısır’daki sokak eylemleriyle panikleyen darbeci Sisi yönetimi 15 masumu daha idam etti. “Biz Kaydediyoruz” isimli STK, cumartesi günü iki kişinin idam edildiğini duyurmuştu. Bir gün sonra infazlara 13 kişi eklendi. Sisi yönetiminin şimdiye kadar idam ettiklerinin sayısı 57’ye yükseldi. Cezaevlerinde idam cezası verilmiş 35 kişi daha bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sisi
Sisi

Mısır’daki darbeci Abdulfettah es-Sisi yönetimi, 19 Eylül’den bu yana devam eden protestoların tüm kentlere yayılmasının ardından, göstericilere korku salmak için 15 genci idam etti. Eylemlerin köylerde ve kentlerin kenar mahallelerinde düzenlendiği, bazı görüntülerin de eski olduğu algısının başarılı olmaması üzerine Sisi, haklarında daha önce mahkemeler tarafından idam kararı verilmiş 15 gencin infazını onayladı.

2 Ekim Cuma günü düzenlenen “Zafer Cuması” eylemlerinden bir gün sonra, Ağustos 2013’te İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 2 kişi idam edildi. Resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Mısır muhaliflerine ait ülke dışındaki televizyon kanalları ve insan hakları örgütleri idamları kamuoyuna duyurdu.

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13 KİŞİ DAHA İNFAZ EDİLDİ

Bir gün sonra ise darbe rejimi 13 kişinin daha idamını infaz etti. Resmi makamlar, 13 infazı da henüz kamuoyuna duyurmadı.Mısır’da İhvan’a yakınlığıyla bilinen ve ülke dışında yayın yapan Vatan televizyonu, Mısır’da siyasi tutuklu 13 kişinin daha idam edildiğini kaydetti. Mısır dışında yayın yapan ve Mısırlılar tarafından en fazla seyredilen “Mükemmilin” ve “Şark” gibi farklı muhalif gruplara ait televizyon kanallarında da idamlar doğrulandı.Şark kanalı, idam edilen 13 kişiye dair detaylı bilgi yayınlayarak, akrabalarından, yakınlarının naaşlarını almaları için Kahire’deki Zinhum Hastanesi’nin morguna gitmeleri istendiği bilgisini paylaştı.

AMAÇ SOKAĞA KORKU SALMAK

İspanya’da sürgünde yaşayan muhalif müteahhit Muhammed Ali’nin çağrıları sonucu 19 Eylül’de başlayan “Eylül Kalkışması” eylemlerinin önce köylerde ve kentlerin kenar mahallelerinde düzenlenmesi ve ardından ülkenin bütün şehirlerine yayılması Sisi yönetimini endişelendirdi.

Başlangıçta eylemleri ciddiye almayan rejim, “Cuma Öfkesi” ve “Zafer Cuması” eylemlerine katılımın artmasının ardından güç kullanmaya başladı. 3 eylemcinin 25 Eylül’de polis tarafından öldürüldüğü ülkede, sokağın öfkesi dinmedi. Ekonomik nedenlerle başlayan eylemlerin daha da yayılabileceği korkusuna kapılan darbe yönetimi, “B” planını devreye sokarak haklarında daha önce mahkemeler tarafından idam kararı verilmiş 50 idam mahkumuna yöneldi.

İNFAZINI BEKLEYEN 50 MAHKUM

Ülkede geçen cumartesi gününe kadar çoğu İhvan mensubu, haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık infazını bekliyordu. Sisi yönetimi, son 2 günde 15 mahkumu idam ederek, geriye kalanları başka bir krizde idam etmek için yedekte bekletiyor. Sisi’nin görevi devralmasından bu yana ülkedeki mahkemeler bir celsede yüzlerce rejim muhalifi hakkında idam kararı verdi ancak yüksek mahkemeler bu kararların çoğunu bozdu. Mısır’da toplamda 92 sanık hakkında nihai olarak idam kararı verildi.

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