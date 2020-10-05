Mısır'da devlet terörü: İki darbe karşıtı daha idam edildi

Mısır’da Ağustos 2013’te İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 2 kişi idam edildi. Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan insan hakları ihlalleriyle ilgilenen “Biz Kaydediyoruz” isimli sivil toplum örgütünden önceki gün yapılan açıklamada, Mısır’daki Tora Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yasir el-Ebasiri (49) ile Yasir Şukr’un (45) idam edildiği bildirildi.

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İhvan hareketi, 2 mensubunun idam edilmesiyle darbeci Sisi rejiminin gençlere gözdağı vermek istediğini belirtti. İhvan sözcüsü Talat Fehmi, Tora Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yasir el-Ebasiri (49) ve Yasir Şukr’un (45) idam edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Fehmi, Ebasiri ile Şukr’un, ülkede rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği bir dönemde idam edilmesinin “gençlere gözdağı verme” amacı taşıdığını ifade etti.

Talat Fehmi, 2 İhvan mensubunun işkence altında itiraflarının alındığını ve adil bir şekilde yargılanmadıklarını kaydetti. Mısır’da Temmuz 2013’te darbe karşıtı gösterilerin merkezi olan Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarına 14 Ağustos 2013’te yapılan kanlı müdahaleleri protesto için pek çok kentte gösteriler düzenlenmişti. İskenderiye kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2’si güvenlik güçlerinden 15 kişi hayatını kaybetmiş, çoğunluğu İhvan mensubu darbe karşıtı çok sayıda kişi tutuklanmıştı.