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ORTADOĞU

​BAE’den Mısır’a Süveyş kazığı: Süveyş’e rakip kanal açacaklar

BAE’den Mısır’a Süveyş kazığı: Süveyş’e rakip kanal açacaklar

İsrail ile “normalleşme” adımlarına devam eden BAE, bir diğer dostu Mısır’a zarar vermeye başladı. Tel Aviv ve Abu Dabi’nin küresel ticaret hacminin %10’unu kontrol eden Süveyş Kanalı’na rakip olacak kanal için görüştüğü ortaya çıktı. Sırtından bıçaklandığını düşünen Kahire ise projeyi engellemesi için Suudi Arabistan’a başvurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tel Aviv ve Abu Dabi yönetimlerinin, Süveyş Kanalı’na rakip bir kanal projesi için görüşme yaptığının ortaya çıkması Kahire’de endişeye neden oldu.
Tel Aviv ve Abu Dabi yönetimlerinin, Süveyş Kanalı’na rakip bir kanal projesi için görüşme yaptığının ortaya çıkması Kahire’de endişeye neden oldu.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşması sonrası hızla gelişen ekonomik ilişkiler, Mısır’ı tehdit etmeye başladı. Tel Aviv ve Abu Dabi yönetimlerinin, küresel ticaret hacminin yüzde 10’unun geçtiği ve Avrupa ile Asya arasındaki en hızlı nakliye yolu olan Süveyş Kanalı’na rakip bir kanal projesi üzerinde görüştüğünün ortaya çıkması Kahire’de endişeye neden oldu.

PETROL KÂRI DÜŞECEK

Geçtiğimiz ay ilişkilerini normalleştirme kararı alan BAE ve İsrail’in, Akdeniz’deki Aşdod limanı ve İsrail’in Kızıldeniz’deki limanı Eylat arasında yeni bir nakliye kanalı inşası için görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Böyle bir kanal, Akdeniz ile Körfez arasında Süveyş Kanalı haricinde ikinci bir nakliye yolu sağlayarak Mısır’ın deniz ticaretinden, özellikle de kazançlı petrol endüstrisinden elde ettiği karı en aza indireceği anlamı taşıyor. Süveyş Kanalı’nın 2015 yılında genişletilmesinden bu yana, petrol tankerleri nakliye rotası boyunca trafiğin yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

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BAE’den 150 uçak dolusu silah

KAHİRE RİYAD’A KOŞTU

Mısırlı hükümet kaynakları, yeni nakliye rotasının Kahire yönetiminin Tiran ve Sanafir adalarını 2017 yılında Suudi Arabistan’a devretmesi nedeniyle mümkün olduğunu kaydetti. Egemenliğin devri, gemilerin Kızıldeniz’den Mısır sularına girmeden Akdeniz’e geçebileceği anlamına geliyor. Mısır’ın, Riyad’ın böyle bir teklifi engellemesi amacıyla Suudi Arabistan ile üst düzey temaslara başladığı bildiriliyor.

‘SIRTIMIZDAN BIÇAKLADI’

The New Arab’ın Arapça sitesine konuşan Mısırlı kaynaklar, özellikle de Kahire yönetimi dış politikasını Abu Dabi’nin dış politikasıyla uyumlu hale getirmek için büyük adımlar atmışken yeni kanal projesinin Mısır hükümeti içinde öfkeye neden olduğunu belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir kaynak, “Konunun hala istişare sürecinde olduğunun farkındayız, ancak Abu Dabi’nin bu adımı temel olarak sırtımızdan bıçaklamaktır” ifadelerini kullandı.

Kanal olmazsa demiryolundan

BAE ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasından doğan ilk ortaklıklardan biri, Dubai hükümetine ait DPWorld ile İsrail’in Doverpower şirketi arasında İsrail limanlarını ve serbest bölgeleri geliştirmek için yapılan anlaşmaydı. Al Monitor internet sitesinin aktardığına göre, bu anlaşma da Süveyş Kanal’ı için bir tehdit oluşturuyor. İsrail üzerinden bir kanal inşa edilmese bile, normalleşme anlaşması Aşdod ve Eylat arasındaki mevcut demiryolu hattının karadan mal taşımak için genişlemesine imkan tanıyor.

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