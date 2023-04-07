BM'den 'savaş' açıklaması: İsrail ve Lübnan'a kritik çağrı

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin kuzey bölgelerinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalındığını bildirildi. ​​​​​​​ Öte yandan Lübnan'da Hizbullah'a yakın El Mayaden Televizyonunun internet sitesinde, saldırıya ilişkin bir haber yayımlandı. İsmi açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Kulile beldesinin etrafını topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi. İsrail basını, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi roketin ardından akşam saatlerinde de üç havan mermisinin atıldığını geçti. Saldırılar sürüyor, iki ülke teyakkuzda.