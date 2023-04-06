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Dünya

BM: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), sınır bölgesindeki mevcut durumun "çok tehlikeli" olduğu uyarısında bulundu. Konuya ilişkin UNIFIL'ın yazılı açıklamasında, "İsrail ordusu, UNIFIL'e, hava savunma sistemi demir kubbeyi aktif ettiği bilgisini verdi." ifadelerine yer verdi.

17:37 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Arşiv.

Arşiv.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik roket fırlatılması ve verilen karşılığın ardından UNIFIL Medya Ofisi tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

"
Bugün öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki İsrail'e doğru roketler fırlatıldı" denilen açıklamada, "İsrail ordusu, UNIFIL'e, hava savunma sistemi demir kubbeyi aktif ettiği bilgisini verdi.
" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro, şunları kaydetti:

"
Mavi hattın her iki tarafında da yetkililerle temas halindeyiz. Mevcut durum çok tehlikeli. UNIFIL, taraflara ivedi bir şekilde tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması ve itidal çağrısında bulunuyor.
"

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.


İsrail ve Lübnan arasında sıcak çatışma: Saldırılar peş peşe geldi iki ülke teyakkuzda
İsrail ve Lübnan arasında sıcak çatışma: Saldırılar peş peşe geldi iki ülke teyakkuzda

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin kuzey bölgelerinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalındığını bildirildi. ​​​​​​​ Öte yandan Lübnan'da Hizbullah'a yakın El Mayaden Televizyonunun internet sitesinde, saldırıya ilişkin bir haber yayımlandı. İsmi açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Kulile beldesinin etrafını topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi. Saldırılar sürüyor, iki ülke teyakkuzda.



#BM
#İsrail
#Lübnan
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