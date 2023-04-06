İsrail ve Lübnan arasında sıcak çatışma: Saldırılar peş peşe geldi iki ülke teyakkuzda

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun aktardığına göre, İsrail’in kuzeyine 15 roket fırlatıldı.

İsrail hava savunma sistemlerinin fırlatılan roketleri imha etmek için devreye sokulduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, saldırı sonucu şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin kuzey bölgelerinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalındığını bildirildi. ​​​​​​​

İsrail ordusu, Lübnan topraklarını topçu atışıyla vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurduğu belirtildi.

Lübnan'da Hizbullah'a yakın El Mayaden Televizyonunun internet sitesinde, saldırıya ilişkin bir haber yayımlandı.

İsmi açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Kulile beldesinin etrafını topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

Haberde, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail ordusu da Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. Açıklamada saldırı sonucu şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığını aktarılmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant,

İsrail güvenlik güçleri Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle güvenlik yetkilileriyle acil toplanıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırılarını görüşmek için güvenlik yetkilileriyle acil toplanma kararı aldı.





İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant’ın, ülkenin kuzey sınırındaki güvenlik durumu hakkında İsrailli yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.





Açıklamada, İsrailli Bakan'ın, durum değerlendirmesi yapmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil toplantı yapacağı belirtildi. Gallant’ın, roket saldırıları üzerine, “İsrail Genelkurmay Başkanı ve diğer savunma yetkililerine gerekli talimatları verdiği” bildirildi. Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda yaralananlar olduğunu aktardı.





Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından sağlık ekiplerinin yüksek alarma geçtiği ve roket saldırısında yaralananlara müdahale ettiği kaydedildi.





Açıklamada, şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı duyurulmuştu. Saldırı üzerine İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurmuştu.





İsrail hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

İsrail’in, Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle ülkenin kuzeyinde hava sahasını sivil uçuşlara kapattığı bildirildi. İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan roketlerin ardından ülkenin kuzey bölgelerinde hava sahasını sivil uçuşlara kapatma kararı aldığı belirtildi. Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), fırlatılan roketlerin çoğunun Katyuşa ve Grad tipi olduğunu aktardı. KAN, ayrıca, İsrail makamlarının Lübnan sınırındaki bölgelerde sığınak kurma kararı aldığını bildirdi. İsrail ordusu, bugün Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığını duyurmuştu. Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını açıklamıştı. Saldırının ardından İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurmuştu.

Lübnan: İsrail Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik topçu atışlarını devam ettirdiği belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik saldırısına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kulile ve Maaliye beldesinin etrafını ağır topçu atışlarla vurduğu ifade edildi. Görgü tanıklarına dayandırılan haberde, Sur'un batı bölgesinde fırlatılan katyuşa füzelerinin sesinin duyulduğu kaydedildi. Ayrıca haberde, güneydeki Sur kentinde füze ve topçu atışı seslerinin gelmeye devam ettiği aktarıldı.





İsrail'den, atılan roketlerin ardından “Kimse bizi sınamasın” açıklaması





İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Lübnan’dan İsrail’e atılan roketlerin ardından, “Kimse bizi sınamasın” uyarısı yaptı.

Cohen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzey bölgelerine yönelik düzenlenen roket saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu.

“İsrail’in güneyden (Gazze Şeridi) ve kuzeyden (Lübnan) gelen roketlerle karşı karşıya” olduğunu belirten Cohen, “Bu bir tesadüf değil. Kimse bizi sınamasın, ülkemizi ve halkımızı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız.” ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan, uluslararası toplumu, İsrail'e yönelik saldırıların sorumluları hakkında net bir açıklama yapmaya davet ettiğini kaydetti.

Hizbullah'tan karşılık vereceğiz mesajı

İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik artan saldırılarının ardından Lübnan'daki Hizbullah Hareketi tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in Aksa'ya yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, "Hizbullah'ın, Mescidi Aksa'yı ile Müslümanları korumak ve düşman İsrail'e karşı verilmesi hususunda Filistinli halkı ve direniş gruplarının yanında yer alacağı" vurgulandı.



