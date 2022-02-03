BM'den "Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine" yönelik acil soruşturma çağrısı

Edirne'nin İpsala ilçesinde yedi cesedin daha bulunmasıyla dünden bu yana donarak ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 19'a yükseldi.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, düzensiz göçmenlerin donarak ölmesini "yürek parçalayıcı" olarak niteledi.

Sözcü Mantoo, "Haberler karşısında şoke olduk ve derin üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Mantoo, Yunanistan'da yaşanan olaya ilişkin ilgili tüm taraflarla konuyu takip ettiklerini belirterek, "Acil bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Mülteci ve göçmenlerin hayatlarının, haklarının, güvenliklerinin ve esenliklerinin korunmasını ve ilk sıraya konulmasını sağlamaya yönelik çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden dehşete düşüldüğünü bildirdi.

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Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sözcüsü Safa Msehli, dün yaptığı açıklamada, 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak ölmesinden dehşete düştüklerinin altını çizmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

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