Gündem Yunanistan tarafından itilen ve donarak vefat eden göçmenlerin sayısı 19 oldu
EDİRNE

Yunanistan tarafından itilen ve donarak vefat eden göçmenlerin sayısı 19 oldu

Edirne'nin İpsala ilçesinde 6 düzensiz göçmen ölü bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 6 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistan tarafından itilen ve donarak vefat eden göçmenlerin sayısı 19 oldu
Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 6 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 6 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ GÜN 11 CANSIZ BEDEN BULUNMUŞTU

İpsala ilçesinde 4 cesedin daha bulunmasıyla dünden bu yana donarak ölen düzensiz göçmen sayısı 19'a yükseldi.

Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu.

Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerine başlamıştı.

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