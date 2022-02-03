Yunanistan tarafından itilen ve donarak vefat eden göçmenlerin sayısı 19 oldu

Edirne'nin İpsala ilçesinde 6 düzensiz göçmen ölü bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 6 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.
ÖNCEKİ GÜN 11 CANSIZ BEDEN BULUNMUŞTU
İpsala ilçesinde 4 cesedin daha bulunmasıyla dünden bu yana donarak ölen düzensiz göçmen sayısı 19'a yükseldi.
Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu.
Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerine başlamıştı.