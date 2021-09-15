Bolivya'da akılalmaz olay: Hamburgerden insan parmağı çıktı

Brezilya'da uçağın düşme anı kameraya yansıdı: 7 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir iş adamına ait 7 kişiyi taşıyan özel uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Alevlerin yükseldiği olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kaza sonucu iş adamı, eşi ve 3 çocuğu olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın düşmesiyle birlikte alev aldığı görüldü.