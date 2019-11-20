Dünya Bolivyada yaşam koşulları giderek zorlaşıyor Temel ihtiyaçlara ulaşımda uzun kuyruklar oluştu
AMERİKA

Bolivya'da yaşam koşulları giderek zorlaşıyor: Temel ihtiyaçlara ulaşımda uzun kuyruklar oluştu

Çoğunluğu muhaliflerin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Morales destekçisi grupların, geçici devlet başkanlığına getirilen Anez karşıtı gösteri ve yol kapatmaları nedeniyle başkent La Paz ve diğer önemli merkezlerde gıda, akaryakıt, LPG ve doğal gaz arzında sıkıntı yaşanıyor. Yumurta, beyaz et temin edebilen seyyar satıcı ve iş yerleri ile akaryakıt bulunan istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Büyük bir siyasi kriz ve şiddet dalgasından geçen Bolivya'da, kırsaldaki protesto ve yol kapatmalardan ötürü başkent La Paz ve diğer vilayet merkezlerinde doğal gaz, LPG, akaryakıt ve gıda sıkıntısı yaşanıyor.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da, ülke genelinde süren protesto ve yol kapatma eylemleri başkent La Paz ve diğer şehirlerde günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Anez'in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçisi köylü ve yerlilerden oluşan Bolivyalıların ülke kırsalında sürdürdükleri protesto ve yol kapatma eylemleri nedeniyle başkent La Paz'ın yanı sıra Santa Cruz ve Cochabamba gibi vilayetlerin merkezlerinde yumurta ile kırmızı ve beyaz et kıtlığı yaşanıyor.

Özellikle La Paz'da bazı market ve pazarlarda bulunması neredeyse imkansız hale gelen bu ürünleri temin edip satışa sunan seyyar satıcı ve iş yerleri önünde yüzlerce metre kuyruklar görülüyor.

Kanlı operasyona rağmen yakıt sıkıntısı devam ediyor

cin bitişiğindeki şehir El Alto'da Anez'in istifasını isteyen çoğunluğu Morales destekçisi grupların kurdukları barikatlar ise başkentte akaryakıt ve doğal gaz temininde sıkıntı yaşanmasına neden oluyor.

Anez yönetiminin El Alto'nun Senkata Mahallesi'nde asker ve polisle düzenlediği ve en az 3 göstericinin hayatını kaybettiği operasyonun ardından akaryakıt ve LPG yüklü kamyonlar La Paz'a ulaşsa da kentteki problem giderilemedi.

Caddelerde tüp kuyrukları dikkati çekerken, akaryakıt bulunan istasyonlar önünde yüzlerce metrelik araç konvoyları oluştu.

Diğer kentlerde de sorun var

Kırsaldaki gösteriler ve doğal gaz boru hatlarının güvenlik nedeniyle hizmet verememeye başlaması Cochabamba ve Santa Cruz gibi vilayet merkezlerinde sanayi üretiminde durmalara yol açtı.

Çoğunluğu Morales destekçisi yerli ve köylülerden oluşan göstericilerin şehirler arası yolları barikatlarla kapatmasından ötürü bu iki merkeze özellikle yumurta ve beyaz et temini zorlukla gerçekleşiyor.

Bolivya'da neler oluyor?

  • Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı. 
  • Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı. 
  • Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.
  • Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

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