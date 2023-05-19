Borç limiti krizinde Cumhuriyetçi çıkmazı: Temsilciler Meclisi Beyaz Saray'ı 'mantıksız' davranmakla suçladı

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy tarafından görevlendirilen borç limiti müzakerecilerinin, Beyaz Saray yetkilileriyle başladığı görüşmelerden ayrılması, borç limiti konusunda anlaşmaya varılmasını şüpheye düşürdü.
Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves, Beyaz Saray yetkililerinin "tamamen mantıksız" olduğunu öne sürerek müzakerelerin verimli olmadığı gerekçesiyle durakladığını söyledi.
- Graves, müzakerecilerin ne zaman tekrar görüşeceğini bilmediğini kaydetti.
"Anlaşma hala mümkün"
Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada da iki tarafın da her istediğini elde edemeyeceğini kabul etmesi durumunda bir anlaşmanın hala mümkün olduğu belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden da borç limitini görüşmek üzere Kongre liderleriyle bu hafta tekrar bir araya gelirken, McCarthy ile görüşmelerin yapılması için kıdemli personeli görevlendirdiklerini belirtmişti.
McCarthy, dün yaptığı açıklamada, borç limiti müzakerelerinde bu hafta sonu prensipte bir anlaşmaya varılabileceğini ve gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanabileceğini ifade etmişti.
Borç limiti açmazı
Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.
Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.
Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.