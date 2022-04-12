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Dünya Botsvanada dört kişide Omicronun yeni varyantlarına rastlandı
AFRİKA

Botsvana'da dört kişide Omicron'un yeni varyantlarına rastlandı

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 4 kişide Omicron varyantının yeni BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü yeni varyantlarının daha bulaşıcı veya ölümcül olup olmadığını değerlendirmek için çalışıyor.

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Haber Merkezi AA
Botsvanada dört kişide Omicronun yeni varyantlarına rastlandı
Foto/arşiv

Botsvana Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşları 30 ila 50 arasında değişen ve tamamı aşılanmış 4 kişide, daha önce İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da tespit edilen BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerde hafif semptomlar gözlendiği kaydedilirken, halka paniğe kapılmadan mevcut tedbirleri sürdürmeleri çağrısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) 11 Nisan'da yapılan açıklamada, BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının daha bulaşıcı veya ölümcül olup olmadığını değerlendirmek için çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

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