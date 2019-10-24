Dünya Brezilyada kıyılarındaki petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı 5 bin askerde de aynı semptomların görülmesinden endişe ediliyor
AMERİKA

Brezilya’da kıyılarındaki petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

Brezilya’da kıyılarındaki petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı: 5 bin askerde de aynı semptomların görülmesinden endişe ediliyor

Brezilya’da bir haftadır petrol sızıntısı nedeniyle sahile vuran petrol tortularını temizleyen 17 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Sızıntı sonrasında bölgeye 2 gün önce takviye asker gönderilmesi kararı alınmıştı. 5 bin askerde de aynı semptomların görülmesinden endişe ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Binlerce gönüllü petrolü temizlemek için bölgeye gitmişti.
Binlerce gönüllü petrolü temizlemek için bölgeye gitmişti.

Brezilya’nın kuzeydoğu kıyılarında bilinmeyen nedenle meydana gelen petrol sızıntısı 9 eyalette en az 200 plajda çevre felaketine yol açtı. Plajlara ulaşan petrolü temizlemek için gönüllü olarak çalışan en az 17 kişi hastanelik oldu.

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Hastalarda baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, kızarıklık ve ciltte kırmızı lekeler gibi semptomlar görüldüğü belirtildi.

Kıyılardaki kaplumbağalar da petrolden zarar gördü.

5 bin askerde de aynı semptomların görülmesinden endişe ediliyor

Binlerce gönüllünün yanı sıra petrolü temizlemek için bölgeye gönderilen 5 bin askerde de aynı semptomların görülmesinden endişe ediliyor.

Yerel yetkililer temizlik işlerine katılan tüm gönüllülerin kontrol için acil olarak hastanelere başvurmalarını istedi. Sızıntı sonrasında bölgeye 2 gün önce takviye asker gönderilmesi kararı alınmıştı.

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Petrol kıyılara kadar geldi, zarar verdi.


Brezilya petrol sızıntısı için Venezuela’yı suçluyor

Brezilya hükümeti, petrol sızıntısıyla ilgili Amerikan Devletler Örgütü’ne (OAS) başvurdu. Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, Brezilya Devlet Başkan Jair Bolsonaro’nun petrol sızıntısıyla bağlantılı olarak Venezuela’dan bilgi alınması için OAS’a başvuruda bulunduğunu söyledi.

ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, bir askeri harekata destek vereceğini söylemişti.

Binlerce kişi petrolü temizlemek için gönüllü olmuştu.

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