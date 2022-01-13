​Burkina Faso’da Fransız darbesi önlendi

Fransa, başta Sahel bölgesi olmak üzere Afrika’daki nüfuzunu her geçen gün yitirirken örtülü operasyonlarını ara vermeden sürdürüyor. Son olarak, eski bir Fransa sömürgesi olan Burkina Faso’da bir askeri darbe girişiminin son anda engellendiği ortaya çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, aralarında eğitim hayatının büyük bölümünü Fransa’da tamamlamış 12. Komando Piyade Alayı Kolordu Komutanı Yarbay Mohamed Emmanuel Zoungrana’nın da bulunduğu 8 asker, darbe hazırlığı yaptığı gerekçesiyle göz altına alındı.

Zoungrana’nın aynı zamanda Barkhane Operasyonu kapsamında ülkede bulunan başta Fransa olmak üzere Batı destekli grupları da komuta ettiği belirtildi. Resmi kaynakların yaptığı açıklamada, gözaltına alınan askerlerin Burkina Faso’nun askeri kurumlarını istikrarsızlaştırma girişiminde bulunduğu aktarıldı. Askeri savcılık ise darbeye kalkışan bir çete üyesinin girişimi itiraf ettiğini ifade etti. Kasım 2021’de Fransa’nın Afrika’daki askeri varlığına karşı Burkina Faso’da protesto gösterileri düzenlenmişti.

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