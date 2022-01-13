Dünya Burkina Fasoda Fransız darbesi önlendi
AFRİKA

Burkina Faso’da Fransız darbesi önlendi

Fransa, başta Sahel bölgesi olmak üzere Afrika’daki nüfuzunu her geçen gün yitirirken örtülü operasyonlarını ara vermeden sürdürüyor. Son olarak, eski bir Fransa sömürgesi olan Burkina Faso’da bir askeri darbe girişiminin son anda engellendiği ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
​Burkina Faso’da Fransız darbesi önlendi
Arşiv

Fransa, başta Sahel bölgesi olmak üzere Afrika’daki nüfuzunu her geçen gün yitirirken örtülü operasyonlarını ara vermeden sürdürüyor. Son olarak, eski bir Fransa sömürgesi olan Burkina Faso’da bir askeri darbe girişiminin son anda engellendiği ortaya çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, aralarında eğitim hayatının büyük bölümünü Fransa’da tamamlamış 12. Komando Piyade Alayı Kolordu Komutanı Yarbay Mohamed Emmanuel Zoungrana’nın da bulunduğu 8 asker, darbe hazırlığı yaptığı gerekçesiyle göz altına alındı.

Zoungrana’nın aynı zamanda Barkhane Operasyonu kapsamında ülkede bulunan başta Fransa olmak üzere Batı destekli grupları da komuta ettiği belirtildi. Resmi kaynakların yaptığı açıklamada, gözaltına alınan askerlerin Burkina Faso’nun askeri kurumlarını istikrarsızlaştırma girişiminde bulunduğu aktarıldı. Askeri savcılık ise darbeye kalkışan bir çete üyesinin girişimi itiraf ettiğini ifade etti. Kasım 2021’de Fransa’nın Afrika’daki askeri varlığına karşı Burkina Faso’da protesto gösterileri düzenlenmişti.

Mali Başbakanı’ndan Macron’a net cevap: Afrika'da istenmeyen adam
DÜNYA
Mali Başbakanı’ndan Macron’a net cevap: Afrika'da istenmeyen adam

Fas ile Cezayir’in arasına Fransa girdi
DÜNYA
Fas ile Cezayir’in arasına Fransa girdi
Vaka sayısında acı rekor

Vaka sayısında acı rekor

​Son 24 saatin bilançosu belli oldu.
Bilimsel olarak araştırıldı

Bilimsel olarak araştırıldı

​Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?
Doğu Perinçekten CHPye yönelik çok sert eleştiriler: PKKdan vazgeçmeyeceklerini söylediler

​Bakan Soylu'dan muhalefete 'Semra Güzel' tepkisi.

​Aşısını ve hatırlatma dozunu olan temaslılar karantinaya alınmayacak.
ABD'de günlük vaka sayısı uzun süredir korkunç seviyede

ABD'de günlük vaka sayısı uzun süredir korkunç seviyede

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası açıklama geldi.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.