'Çad bizim için Afrika politikamızda çok kritik bir ülkedir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Çad İş Forum'unda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Yer altı, yer üstü tüm zenginliklerimizin birilerinin kontrolünde olmasını ben doğru bulmuyorum. Adımlarımızı buna göre atmamız lazım.

Devletin yönetimi cepteki hazır parayla olamz, kaynakları çeşitlendirmekle olur. Biz geldiğimizde batöış bir Türkiye vardı. Hamd olsun şimdi güçlü bir Türkiye var.

Bugün yedi anlaşma imzalandı. Hayırlı olsun.

Hani var ya 'borç alan daha sonra da emir alır.' Şimdi öyle yapmıyorlar mı dünyada? Bakıyorsunuz borç değil, güya şöyle ufak ufak hibeler veriyorlar, ardından da emirler veriyorlar. Afrika'yı böyle sömürmediler mi? Afrika'yı böyle sömürdüler. Hala da böyle sömürmeye devam etmiyorlar mı? Aynen böyle sömürmeye hala devam ediyorlar.

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"Çok farklı bir Afrika olacak"

İnşallah bu asrın sonuna doğru bugünkü Afrika'yı bulamayacaklar. Çok farklı bir Afrika olacak. Çok daha güçlü, diri bir Afrika olacak. Onun için, işte Sayın Cumhurbaşkanımız da burada, hep birlikte karar vermemiz lazım. İş adamlarımız, ziyaretimiz vesilesiyle Çadlı muhataplarıyla potansiyel işbirliği imkanlarını ele almak üzere burada bulunuyor.

İş adamlarımız tekstilden tarım ve hayvancılığa, müteahhitlikten enerjiye, sağlıktan turizme kadar birçok iş kolunu şu anda temsil ediyorlar. Her iki ülke iş adamlarının bu İş Forumu vesilesiyle yeni ortaklıklar tesis edeceklerini düşünüyorum. Bir de şunu ifade etmek istiyorum: Devletlerin yönetimi cepteki hazır para kaynaklarıyla olmaz. Yeni yeni para kaynakları üretmek suretiyle kaynakların çeşitlendirilmesiyle olur.

"Çad'ın daha da gelişmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız"

Bizim Afrika'ya bakışımız asla daha sonra bu topraklara gelen sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak. Afrika kıtasındaki tüm ilişkilerimizde karşılıklı saygıyı, sevgi, kazan kazan ilkesini temel alıyoruz. Birlikte gelişmeyi, birlikte yönetmeyi, birlikte zenginleşmeyi arzu eden bir anlayışla ilişkilerimizi geliştirmenin çabası içindeyiz.

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Çad bizim için Afrika politikamızda çok kritik bir ülkedir. Çad'ın daha da gelişmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

Türkiye Dünyanın her yerinde siyasi ve ticari ilişkileri olan bir ülkedir.

Bütün bu petrol, doğalgaz kaynaklarını malum yerler kullanmasın. Bu ülkenin kendi evlatları 'win-win, (kazan-kazan)' esasına göre, kendileriyle çalışacak kardeşleriyle beraber bunu yapsın.

Türk iş adamlarına çağrı

Ben buradan Türk iş adamlarına sesleniyorum, burada önemli bir ülke var, Çad. Yurt dışında yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Çad'da işte bu imkanı değerlendirebilirsiniz. Şu anda havalimanı gibi, bunun yanında üst geçitler, metro, otoyol, buna benzer adımlarla ilgili olarak, bu konularda yatırıma hazır bir ülke var.

Sayın Cumhurbaşkanımızla bugün bu konuları konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı da buna hazır ve bu konuyla ilgili bakanlarımıza gerekli talimatları verdik. İşte yurt dışında yatırım, buyurun. Ben diyorum ki verin el ele ve bu adımları atın. Biz nasıl bu noktada ayağa kalktıysak, kişi başına milli gelirimiz 3 bin 500 dolar iken 15 yıl önce, bugün 11 bin dolara çıktıysak, inanıyorum ki aynı şekilde Çadlı kardeşlerimiz de bugünkü gelirini 10-15 kata en kısa zamanda yükseltir.

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