Casuslukla suçlanan Kudüs Gücü Komutanı Kaani'den ses getirecek sözler: Haftalar sonra sessizliğini bozdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, "Netanyahu bölgede güvenlik kuşağını genişletmeyi hayal ediyordu. Ancak kuzeyde Hizbullah, güneyde Ensarullah'ın (Husilerin) ateşi, İsrail rejiminin yerleşimcilere verdiği vaadi boşa çıkardı. Bölgenin yeni düzenine alışın" dedi
İran basınına göre Kaani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda adına açılan bir hesaptan açıklama yaptı.
Açıklamada Kaani, şu ifadeleri kullandı;
"Netanyahu bölgede güvenlik kuşağını genişletmeyi hayal ediyordu. Ancak kuzeyde Hizbullah, güneyde Ensarullah'ın (Husilerin) ateşi, (İsrail) rejiminin yerleşimcilere verdiği vaadi boşa çıkardı. Direniş cephesi artık bir odada. Bölgenin yeni düzenine alışın."
#Devrim Muhafızları Ordusu
#israil
#Netanyahu