Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kuveyt: Dubai Limanı'nda demirleyen petrol tankeri İran tarafından hedef alındı

10:0331/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Kuveyt Petrol Kurumu, tankerde yangın çıktığını ve maddi hasar oluştuğunu açıkladı.
Kuveyt'e ait "Es-Salimi" adlı ham petrol tankerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Limanı'nda İran tarafından hedef alınmasının ardından gemide yangın çıktığı, ancak herhangi bir petrol sızıntısı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kuveyt Petrol Kurumunun X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, tankerin, Dubai Limanı'ndaki demirleme sahasında İran tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sırasında tam yüklü olan tankerde maddi hasar meydana geldiği ve yangın çıktığı ifade edildi.

Petrol sızıntısı ihtimaline dikkati çekilen açıklamada, saldırıda mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Öte yandan Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dubai açıklarında Kuveyt'e ait bir petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Açıklamada, tankerde çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, 24 kişilik mürettebatın güvende olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Medya Ofisi tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise olayın tamamen kontrol altına alındığı, herhangi bir petrol sızıntısı ya da can kaybı bulunmadığı bildirildi.



#Dubai
#Kuveyt
#petrol
#tanker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
