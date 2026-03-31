ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı savaşın ardından açılacak

09:2931/03/2026, Salı
DHA
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar basınına açıklama yaptı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın bitmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın ‘yeniden açılacağını’ bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar basınına yaptığı açıklamada, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Rubio, İran içindeki bazı kişilerle ABD arasında, çoğunlukla aracı kişiler vasıtasıyla, ‘mesajlaşmaların ve bazı doğrudan görüşmelerin devam ettiğinin, bir kısım konuşmaların yapıldığını’ söyledi. Rubio, “Bu operasyon bittiğinde Hürmüz Boğazı bir şekilde açılacak. İran, çatışmalar bittikten sonra boğazı kapatırsa ‘ciddi sonuçlarla’ karşılaşacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘her zaman diplomasiyi ve sonuç almayı tercih ettiğini’ öne süren Rubio, İran lideri Ali Hamaney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney'in iktidarda kalıp kalmadığının ABD için belirsizliğini koruduğunu bildirdi.

Rubio, İran'a nükleer programına son verme ve insansız hava aracı ile füze programını kısıtlama çağrısında bulundu. Rubio, “İran'da iktidarda olan kişileri göz önünde bulundurarak, istikrara ulaşmanın en iyi yolunun, İran'ın gelecekte bu füzeleri ve insansız hava araçlarını kendi altyapısına ve sivil halkına karşı fırlatma yeteneğini ortadan kaldırmak olduğunu düşünüyorum. Bu, son 10 yıldır olduğundan daha zayıf bir İran. 5 yıl sonrasını ya da 3 yıl sonrasını düşünün; daha fazla füzeye, daha fazla insansız hava aracına sahip olduklarında komşularına ve bize neler yapmaya hazır olacaklarını hayal edin; bu tahammül edilemezdi” dedi.



