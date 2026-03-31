İran: Askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar Trump'a ait olamaz

09:0131/03/2026, Salı
DHA
Foto: DHA
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıklarıyla ilgili, “Trump yalnızca asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Arif, “Trump yalnızca asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz. Çünkü cehennemden kimse evine geri dönmez” ifadelerini kullandı.

