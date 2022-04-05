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Dünya Çekyadan bir ilk Ukraynaya tank desteğinde bulundu
AVRUPA

Çekya’dan bir ilk: Ukrayna’ya tank desteğinde bulundu

Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’yı desteklemeye devam eden Çekya, bir ilke imza atarak ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna’ya gönderme kararı aldı.

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Haber Merkezi İHA
Çekya’dan bir ilk: Ukrayna’ya tank desteğinde bulundu
Çekya’dan Ukrayna’ya tank desteği

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ilk kez bir ülke Ukrayna’ya tank desteği sağlamaya karar verdi. Çekya, Ukrayna’ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçları gönderme kararı aldı.

“Z işaretli katiller için hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağız”

Trenle sevkiyatı gerçekleştirilecek olan tanklar ve zırhlı araçlar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, “Merak insanidir ve Ukrayna’ya ne tedarik ettiğimizi öğrenmek isteyenleri anlıyorum. Üzgünüm, sizlere daha fazlasını söyleyemem. Orada savaş kızışıyor ve Z işaretli katiller için hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağız. İnanın bana, Ukraynalı arkadaşlara temel askeri malzeme gönderiyoruz. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.


“Bu teslimatları sürdürebileceğimize inanıyorum”

Milletvekili Ondrej Benesik ise yaptığı açıklamada, “Çek BVP’lerinin ve T-72 tanklarının teslimatlarını öğrendik. Savunma Bakanı Jana Cernochova büyük övgüyü hak ediyor. Savaşması zor Ukrayna ordusunun gerçekten ihtiyacı olan şey bu. Bu teslimatları sürdürebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Çekya Ukrayna’ya bugüne kadar 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi gönderdi. Çekya, şu ana kadar Ukrayna’ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon euro tutarında yardımda bulundu.

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