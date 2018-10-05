Dünya Charles Aznavour için cenaze töreni düzenlendi
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​Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour kimdir? Aznavour için cenaze töreni düzenleniyor

Charles Aznavour için cenaze töreni düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ermenistan Başbakanı Peşinyan da katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour ​için Paris'te resmi cenaze töreni düzenleniyor.
​Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour ​için Paris'te resmi cenaze töreni düzenleniyor.

Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour için Paris'te resmi cenaze töreni düzenleniyor.

Törende Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ermenistan Başbakanı Nikol Peşinyan eşlik ediyor.
Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour, 1 Ekim pazartesi günü Fransa'nın güneyindeki evinde hayatını kaybetmişti.

Le Monde gazetesi, yurt dışında en çok tanınan Fransız şarkıcı olarak gösterilen Aznavour'un dün gece öldüğünü duyurdu.

Reuters
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour için Paris'te düzenlenen resmi cenaze töreninde.

Uyurken hayatını kaybetmiş

Haberde, 94 yaşındaki şarkıcının, Japonya turnesinden kısa süre önce döndüğü ve Fransa'nın güneyinde bulunan Alpilles kentindeki evinde, uyku sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

1924'te Gürcistan göçmeni bir baba ve Türkiye göçmeni bir annenin çocuğu olarak Paris'te doğan Aznavour, önceleri ünlü isimlere yaptığı bestelerle müzik dünyasında tanındı. 30'lu yaşlardan sonra Fransa çapında üne kavuşan şarkıcı, bin 400 civarında beste ve seslendirdiği şarkılarla dünya çapında üne kavuştu. 80 filmde oynayan Aznavour, kariyeri boyunca 180 milyon albüm satmayı başardı.

Reuters
Ermeni asıllı Fransız sanatçı Charles Aznavour

  • 2009'da Ermenistan'ın İsviçre Büyükelçisi olarak atanan Aznavour, 1995'ten beri de Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde daimi temsilciliği görevini yürütüyordu.

Aznavour, bu yılın başında mülteciler hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çekmişti. Sunucunun, Fransa'daki göçmenlere mesafeli yaklaşmasına dair görüşünü sorması üzerine ünlü şarkıcı, "Bu insanlar arasında olağanüstü yeteneklere sahip kişiler olabilir, bir ayrıştırma yapmalıyız. Herkesi kabul edemeyiz, bir ayrıştırma yaparak çok ilginç kişileri aradan seçebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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Reuters
Törende Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ermenistan Başbakanı Nikol Peşinyan eşlik ediyor.

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