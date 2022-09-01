Dünya Çifte standart 30 Ağustos mesajını silen NATO, Yunanistan Bağımsızlık Gününü iki paylaşımla kutladı
AVRUPA

Çifte standart: 30 Ağustos mesajını silen NATO, Yunanistan Bağımsızlık Günü’nü iki paylaşımla kutladı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını Yunanistan'ın rahatsız olması sonrasında kaldırdı. Ancak, aynı hesapta Yunanistan'ın Osmanlı'ya karşı bağımsızlık kazandığı gün olan 25 Mart'ta yapılan paylaşımların yer aldığı görüldü. Öte yandan NATO, gelen tepkilerin ardından sildiği mesajı yeniden paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çifte standart: 30 Ağustos mesajını silen NATO, Yunanistan Bağımsızlık Günü’nü iki paylaşımla kutladı
30 Ağustos mesajını silen NATO'dan Yunanistan Bağımsızlık Günü için iki paylaşım.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye yönelik tahriklerini sürdüren Yunanistan, son olarak NATO görevindeki Türk jetlerine tacizde bulundu.

Türkiye, Yunanistan'ın NATO angajman kurallarına göre “düşmanca hareket” sayıldığını bildirerek konuyu NATO'ya taşıdı.

Bu konu gündemden düşmemişken, Yunan tarafı bu kez de NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını gündeme getirdi.

YUNAN RAHATSIZ OLDU, NATO MESAJI KALDIRDI

Türkçe yazılan "Zafer Bayramınız kutlu olsun" mesajının devamında İngilizce olarak "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadelerinin yer alması Yunan tarafını rahatsız etti.

Bu rahatsızlık üzerine NATO, paylaşımı kaldırdı.

YUNANİSTAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ MESAJLARI DURUYOR

  • Yunanistan'ın tüm tahriklerine rağmen bu duruma sessiz kalan NATO'nun aynı hesaptan Yunanistan'ın Osmanlı'ya karşı bağımsızlık kazandığı gün olan 25 Mart'ta da paylaşımlar yaptığı ve bu paylaşımların kaldırılmadığı görüldü.
  • NATO'nun iki müttefik ülke arasında uyguladığı çifte standart dikkat çekti.

SİLDİĞİ PAYLAŞIMI YENİDEN YAPTI

Öte yandan NATO, gelen tepkilerin ardından sildiği mesajı yeniden paylaştı. Paylaşımda, "Salı günü Müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutladı. Türkiye'yi ev sahibi ülke olarak gördüğümüz için minnettarız. Ve ittifakımıza katkılarından dolayı 30 müttefikin hepsine teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz" ifadeleri kullanıldı.

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