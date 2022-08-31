NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunan basınını ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle katıldığı bir programda Yunanistan'a S-300 tepkisi gösterdi. Başkan Erdoğan, \"Hep söylediğimiz gibi Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak, ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler, bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir\" dedi.<br><br>