NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunan basınını ayağa kaldırdı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir gönderi paylaşıldı.
Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak,
"Zafer Bayramınız kutlu olsun" denildi. 'Türk müttefiklerimizin yanındayız'
Paylaşımın devamında İngilizce,
"Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı. YUNAN MEDYASINDAN TEPKİ
NATO'nun söz konusu paylaşım
Yunan medyasında tepkiyle karşılandı. Ta Nea gazetesi haberi “Akıl almaz paylaşım" diyerek, 'NATO bombası: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler' başlığı ile okurlarına duyurdu.
Türkiye ile ilgili asılsız iddiaları daha önce defalarca sayfalarına taşıyan gazete haberin devamında şu ifadelere yer verdi:
"Aslında bugün (30 Ağustos), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür." 'NATO Yunanistan'a karşı kazanılan zaferi kutladı' CNN Yunanistan ise 'NATO Türkiye'yi Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı kutladı' başlıklı haberinde paylaşımın 'şaşkınlık yarattığı' iddia edildi.
Haberde
'LANDCMD mesajında 'Zafer Bayramınız Kutlu Olsun' yazıyor. Esasen Türkiye'yi NATO ailesinin bir başka üyesi olan Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ediyor' denildi. Yunanca yayın yapan pek çok haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırdı.
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Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından art arda radar kilidinin atılması Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği iyice tırmandırdı.<br><br>
Atina yönetimi ise Girit Adası'ndan S-300'lerden radar kilidi atıldığını inkar etti. Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklı askeri kaynaklar \"Türk medyasında değinilen gün ve saate S-300 füze sisteminin aktif olmadığını ve söz konusu günde herhangi bir NATO tatbikatının da yapılmadığını\" ifade etti.<br><br>
Ancak Yunanistan, şimdiye kadar S-300'lerin aktif olmadığını ifade ediyordu. Bu olayın üstüne Yunan basınında S-300'lerin 'bazen aktif' olduğuna yönelik haberler yer aldı. Öte yandan Yunan basınında yer alan bir haberde S-300'lerle ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi.<br><br>
S-300'lerin gizemli hikayesini anlatan gazete, S-300'lerin döneminde çok büyük başarı gösterdiği için Türkiye'nin tepkisine neden olduğunu iddia etti. Ardından da ABD'nin 'arzusu' ile Yunan ve Kıbrıs Rum kesiminin onayıyla S-300'ler Girit'e nakledilmiş.<br>
S-300'ün ilk denemelerinde mermilerin henüz atış güvenliğinin olmadığını ifade eden gazete, atışa daha sonra iki Rus teknisyenin onay verdiğini söyledi.<br><br>
Ancak olay bununla bitmiyor. Gazete, S-300'lerin bir limana transferi için gizli bir planın yapıldığını söyleyerek, \"Denemelerin büyük bir gizlilik içinde bir NATO ülkesinde Ruslar tarafından yapılması gerekiyordu\" dedi.<br><br>
1999 yılından beri planın işlendiğini ifade eden gazete aynı zamanda Türkiye'nin F-16'lar ile durumun fotoğraflarını çekmeye çalıştığını iddia etti. Ancak Rusya'nın kendilerine yardım ederek transferi gizemli koşullar altında gerçekleştirdiklerini söylediler.<br><br>
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle katıldığı bir programda Yunanistan'a S-300 tepkisi gösterdi. Başkan Erdoğan, \"Hep söylediğimiz gibi Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak, ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler, bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir\" dedi.<br><br>
Radar kilidi atıldığından bahseden Erdoğan, \"Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 Hava Füze Sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak, aslında bize değil, NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur, o kabiliyeti ve gücü varsa\" sözlerine yer verdi.<br><br>
Yunanistan'ın S-300 yalanı: Yunan gazetesi kurulan gizli planı tek tek anlattı
Geçtiğimiz günler Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan tarafından S-300'lerle atılan radar kilidi iki ülke arasındaki gerginliği iyice tırmandırdı. Yunanistan'ın 'aktif olmadığını' iddia ettiği S-300'lerle ilgili ise Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Gazete, S-300'lerle ilgili yıllara yayılan gizli planı tek tek anlattı.