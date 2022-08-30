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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yunanistan' tepkisi: ABD'nin S-300'lerin harekete geçirilmesine nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’a ait S-300’lerin TSK'ya bağlı F-16 savaş uçaklarına yaptığı tacize tepki gösterdi. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi aldığında ambargolarla karşılaştığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı Amerika'nın S-300 sistemlerinin harekete geçirilmesine nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yunanistan tepkisi: ABDnin S-300lerin harekete geçirilmesine nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Yunanistan’a ait S-300’ler 23 Ağustos’ta Rodos’un batısında keşif görevi yapan Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 savaş uçaklarına tacizde bulundu. MSB bunun NATO angajman kurallarına göre “düşmanca hareket” sayıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Beştepe düzenlenen etkinlikte Yunanistan'ın kışkırtıcı hareketlerine tepki gösterirken, ABD'ye de yüklendi.

"NATO VE MÜTTEFİKLERE MEYDAN OKUDULAR"

"F-16 uçaklarımıza Rus menşeli S-300 tarafından radar kilidi atılmıştır. Düşmanca bir davranıştır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN NE TEPKİ VERECEĞİNİ MERAK EDİYORUZ"

  • "Bu adımımız F-35 uçaklarının verilmemesinden, ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı." hatırlatmasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı Amerika'nın S-300 sistemlerinin harekete geçirilmesine nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz. Biz F-35 ve S-400'leri aynı sistemde kullanmazdık. Sınır tanımayan Yunanistan'ın bu pervasızlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele Rus hava sistemleri ile ABD sistemlerini bir arada kullanmak değil Türkiye'dir. Talep ettiğimiz uçakların verilmesinin bizim için tek anlamı ülkemize karşı gösterilen dostluğun işareti olmasıdır. Bundan 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimde kendi akıllarınca bizle dalga geçenler sahip olduğumuz üretim ve ihracat gücünde öncelik koşma gayretindedir. 2053 vizyonuyla ülkemizi dünyanın en üst seviyesine çıkarmayı planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yunanistan'a net mesaj: Dengimiz ve muhatabımız değil
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yunanistan'a net mesaj: Dengimiz ve muhatabımız değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan 'F-16 uçaklarımıza radar kilidi atarak' NATO'ya meydan okumuştur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan 'F-16 uçaklarımıza radar kilidi atarak' NATO'ya meydan okumuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Külliye'de düzenlenen etkinlikte konuştu. Yunanistan'ın Türkiye'nin ne dengi ne de muhatabı olmadığını ifade eden Erdoğan 'F-16 uçaklarımıza Rus menşeli S-300 tarafından radar kilidi atılmıştır. Bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur. Amerika'nın S-300 sistemlerinin harekete geçirilmesine nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz.' diye konuştu.


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