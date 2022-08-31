NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması: Türk müttefiklerimizin yanındayız

Bakan Soylu: Sayın Kılıçdaroğlu değil Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse başaramaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu. ' Meslekler arasında bir kamplaşma, gruplaştırma yapılmaya çalışılıyor. Bir sivil itaatsizlik oluşturulmaya çalışılıyor' diyen Bakan Soylu 'O eski Türkiye'de kaldı bunu kimse başaramaz. Sayın Kılıçdaroğlu değil Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse başaramaz' ifadelerini kullandı.