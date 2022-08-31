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POLİTİKA

NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması: Türk müttefiklerimizin yanındayız

NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadeleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutladı.

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Haber Merkezi Diğer
NATOdan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması: Türk müttefiklerimizin yanındayız
NATO'nun 30 Ağustos paylaşımında kullandığı görsel.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir gönderi paylaşıldı.

Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denildi.

'TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.


Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığını da etiketledi.

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